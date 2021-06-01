Советник Путина: через 20 лет все россияне пересядут на электромобили

Мир постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания. Через 20-30 лет все россияне пересядут на электромобили, считает спецпредставитель Президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

Он подчеркнул, что производство автомобилей на электротяге запускают уже все ведущие производители. К 2030 году многие компании намерены прекратить выпуск транспорта на бензине.

«Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все», — приводит слова Эдельгериева «РИА Новости».

Напомним, выхлопные газы автомобилей считаются одним из основных источников загрязнения воздуха.

В январе 2021 года Президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали прототип электромобиля, который разрабатывает КАМАЗ. «Отличная машина, очень удобная. Для молодежи, для выезда за город — самое то», — охарактеризовал он концепткар.

