Советник Пушилина заявил о скором освобождении Марьинки

Обстановка под Марьинкой остается тяжелой — российским военным приходится буквально проламывать оборону ВСУ. Тем не менее в ближайшее время населенный пункт будет освобожден, убежден советник врио главы ЛНР Игорь Кимаковский.

«Пока не буду говорить даты, но [Марьинка] будет освобождена в ближайшее время. Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формированиями Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — отметил он в беседе с ТАСС во время «Амурмедиафорума-2023».

По его словам, большая часть домов в Марьинке превращена в доты, которые укреплены бревнами, железобетоном, а некоторые закопаны на три этажа вниз. Такие точки, как правило, оборудованы «натовскими устройствами», которые позволяют отслеживать технику ВС РФ и корректировать артиллерию. «Но Марьинка освобождается, уже большая часть за нами, и она в ближайшее время будет освобождена», — добавил он.