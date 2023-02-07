Советник Пушилина заявил, что ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре

Украинские военные расстреляли в Угледаре группу польских наемников. Отношения между иностранцами и ВСУ продолжают обостряться, отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что о плохих отношениях и серьезных конфликтах между наемниками и ВСУ говорят и некоторые пленные, взятые под Угледаром.

«Они называют разные причины конфликтов, среди которых в том числе месть за попытку Польши воспользоваться ситуацией и разворовать земли западной части Украины», — объяснил Гагин.