Советник Пушилина заявил, что ВСУ применили химическое оружие под Соледаром и Артемовском

В воскресенье украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. У пострадавших наблюдаются тошнота, рвота и сильное головокружение, сообщает ТАСС со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

«На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», — поделился он.

По словам Гагина, это не первый случай применения химоружия ВСУ: ранее вещества распылялись из специальных емкостей на коптерах на разных участках фронта. При этом украинские военные не скрывают, что используют запрещенное оружие, снимают его на видео.

Гагин напомнил, что применение этого вида оружия запрещено Женевской конвенцией вооружения. О случившемся необходимо сообщить в ООН, уверен он.