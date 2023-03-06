Советник Пушилина заявил, что в Артемовске остаются около 10 тыс. солдат ВСУ

В Артемовске на данный момент остаются порядка 10 тыс. украинских военных. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон – это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше, – рассказал представитель ДНР. – Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать».

По его словам, все подъезды к городу находятся под контролем российских сил, поэтому доставка боеприпасов и перевозка живой силы для ВСУ «проблематична и опасна».



«Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект, – рассуждает Гагин. – И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр».

Он резюмировал, что в районе сформировался «практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее "варились" украинские Вооруженные силы».