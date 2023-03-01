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Советник Пушилина заявил, что подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов
Наиболее подготовленные подразделения Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают. Своим видением ситуации в эфире Первого канала поделился советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Они (опытные украинские части — прим. Т-и) уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование», — заявил советник Пушилина.
«Если они будут перебрасывать в Артемовск какие-то войска, они опять будут перебрасывать тероборону, то есть будут <…> отправлять те подразделения, которые им не важны», — предположил Кимаковский.
При этом, по мнению врио главы ДНР, все ведущие в Бахмут «дороги находятся под огневым контролем, в том числе дорога на [соседний город] Часов Яр».
Ранее стало известно, что частная военная компания «Вагнер» полностью взяла под контроль микрорайон Ступки в Артемовске. Накануне Министерство обороны Украины отправило подкрепления в Бахмут. Сегодня в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили о возможном отступлении из Артемовска, назвав его «стратегическим» шагом. А основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о «яростном» сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ.
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