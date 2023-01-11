Советник Пушилина: В Соледаре могут оставаться около 500 украинских военных

Около 500 украинских военных могут оставаться в Соледаре, взятом под контроль российскими силами. Такое мнение высказал военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает ТАСС.

«Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах», — рассказал собеседник агентства.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль и что в центре города образован котел, в котором ведутся бои.

Также в Минобороны РФ доложили, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга, идут бои в городе.