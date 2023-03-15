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Советник Пушилина: Украинские военные пытаются отступать из Артемовска по проселкам
Разрозненные украинские силы пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 24».
«Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ, – сообщил он. – Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки».
По словам советника врио главы ДНР, из-за весенней распутицы техника не может пройти и военным приходится отступать пешком, в итоге техника становится легкой мишенью, а ВСУ несут серьезные потери.
Гагин добавил, что сейчас российские военные занимают примерно половину города, в промзоне идут «достаточно серьезные» бои, поскольку она более укрепленная и подготовленная в качестве крепости.
«Это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело», — приводит слова Гагина РИА Новости.
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