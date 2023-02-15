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Советник Пушилина сообщил, что ВСУ расстреляли группу медиков под Угледаром
Украинские войска расстреляли группу медиков, направляющуюся в Угледар для эвакуации раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина.
«Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара», – рассказал Гагин.
По его словам, опознавательные признаки медбригады ВСУ не остановили. Он также отметил, что попытки противника нанести удары по медикам не единичны, подобные ситуации были зафиксированы и на других участках фронта. Как уточняет советник Пушилина, как правило, корректировка ведется при помощи квадрокоптеров.
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