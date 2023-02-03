Советник Пушилина: Российские военные взяли в полукольцо Угледар

Российские вооруженные силы взяли в полукольцо Угледар, город освобождается от ВСУ по аналогии с Артемовском. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», – сообщил он.

Кимаковский добавил, что ВСУ с трудом подвозят в город подкрепления и боеприпасы, поскольку российские военные взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска.