Советник президента «Нефтехимика»: «Расширение РПЛ до 18 клубов – необходимый шаг»

Советник президента футбольного «Нефтехимика» Наиль Гизатуллин прокомментировал возможный мораторий на вылет клубов Российской Премьер-лиги в сезоне 2021/2022.

По словам Гизатуллина, в случае расширения РПЛ снова рискует получить клуб, который окажется финансово необеспеченным.

«Те команды, которые сейчас играют в Премьере-лиге, достаточно устойчивы. Командам ФНЛ, которые находятся в зоне стыков, будет тяжело с ними состязаться в этом году. Поэтому мы опять рискуем получить клуб, который окажется финансово необеспеченным в РПЛ. Сейчас клубам ФНЛ будет очень сложно перестроиться на уровень Премьер-лиги», – цитирует футбольного функционера Metaratings.

Также Гизатуллин заявил, что стыковые матчи, веротяно, станут жертвой ради возможного расширения РПЛ.

«Если все сложится так, как обсуждают клубы РПЛ, то стыковые игры вернутся через год. Сейчас ради возможного расширения чем-то придется рисковать, стыковые матчи, видимо, будут такой жертвой. Вообще, расширение РПЛ до 18 клубов – необходимый шаг, этот вопрос назрел уже давно. Географию Премьер-лиги надо расширять, поэтому нам нужно 18 клубов в чемпионате. Такая большая страна играет всего в 16 клубов. Что это такое?» – заявил советник президента «Нефетихимика».

Напомним, в нынешнем сезоне после 26 туров нижнекамский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от четвертого, дающего право сыграть в стыковых матчах, на 1 балл.