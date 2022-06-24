Советник Премьера Венгрии призвал ЕС перестать вводить санкции и начать переговоры с РФ

Европейским странам нужно перестать вводить санкции против России и начать переговоры о прекращении огня на Украине. Об этом в интервью агентству Рейтер заявил советник Премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

По его словам, в итоге именно Европа окажется «проигравшей стороной в этой войне из-за экономических проблем».

«Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся, — сказал Орбан. — Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии».

Советник венгерского Премьера резюмировал, что санкции оказались неспособны нанести серьезный урон экономике России и остановить конфликт на Украине, сообщает ТАСС.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Соединенные Штаты, страны ЕС, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию.