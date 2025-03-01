Советник Набиуллиной Тремасов рассказал, когда ждать пика инфляции в РФ

Советник председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов заявил, что Банк России не намерен менять свою денежно-кредитную политику и по-прежнему нацелен на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%. Его слова передает Interfax.

«Это то, что поручено нам обществом. И мы от этого ни на шаг не отходим. Какие бы ни были сильные встречные ветра. Мы придем к цели, мы вернем ценовую стабильность и будем удерживать ее в дальнейшем», – сказал он на конференции Cbonds & Smart-Lab.

По словам Тремасова, ЦБ не ожидает достижения цели по инфляции в 2025 году, прогнозируя ее на уровне 7-8%. Вернуть инфляцию к 4% планируется к 2026 году. На данный момент темп роста цен остается высокими, но ЦБ рассчитывает на их постепенное замедление.

Пик инфляции в Банке России прогнозируют в апреле-мае.

«Для нас при принятии решений очень важны текущие темпы роста цен, то есть с какой скоростью цены меняются здесь и сейчас. Это показатель месяц к месяцу с устранением сезонности. Этот показатель был на максимуме в ноябре прошлого года. То есть наиболее быстро цены росли в ноябре, декабрь, январь, скорее всего, февраль идет замедление темпов роста цен», – заключил советник председателя Центробанка.