Общество 4 сентября 2025 17:30

Советник муфтия РТ Илдар Баязитов провел встречу с общественностью Балтасинского района

Делегация фонда «Ярдам-Помощь» в составе председателя совета фонда Илдара Баязитова, президента ОБФ «Ярдам-Помощь» Ильгама Исмаилова и помощника начальника УФСИН по работе с верующими Альберта Шамсунова приняла участие в мероприятии, приуроченном к началу учебного года, на площадке мечети «Раиф» п.г.т. Балтаси.

Главный казый Татарстана Джалиль Фазлыев произнес салават по случаю празднования дня рождения пророка Мухаммада. Джалиль хазрат призвал уделить большее внимание празднику Мавлид ан-Наби.

В своем выступлении Илдар Баязитов поблагодарил участников за многолетнее содействие деятельности фонда «Ярдам-Помощь» в виде передачи гушр-садака.

«Это большая помощь фонду, потому что эти овощи идут на кормление инвалидов и нуждающихся, мы ценим это и просим Аллаха вознаградить вас сполна», – подчеркнул он.

В ходе встречи заместитель руководителя исполнительного комитета Балтасинского района Ильгам Гайнутдинов ознакомил собравшихся с актуальной информацией о взаимодействии администрации и общественности.

В свою очередь имам-хатыб мечети «Раиф» Ильшат Сафин рассказал о деятельности прихода.

Продолжая заседание, директор медресе им. 1000-летия принятия ислама Ильяс Зиганшин также поблагодарил за гушр, передаваемый медресе.

Директор Балтасинского медресе Рамиль Бикбаев известил собравшихся о начале учебного процесса, а также затронул ряд вопросов по деятельности мечетей в районе.

Отметим, именно в Балтасинском районе, в селе Бурбаш, уже не первый год успешно работает пансионат для мальчиков, где дети из различных регионов страны получают образование и духовное воспитание.

#Балтасинский район РТ #благотворительный фонд ярдэм
