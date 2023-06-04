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Советник главы Крыма: В Джанкое ночью сбит беспилотник
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В Джанкое сегодня ночью был сбит дрон. Об этом в своем телеграм-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник», – сообщил он.
Он уточнил, что в нескольких домах частного сектора было повреждено остекленение. Официальная информация будет утром, добавил Крючков.
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