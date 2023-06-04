Советник главы Крыма: В Джанкое ночью сбит беспилотник

В Джанкое сегодня ночью был сбит дрон. Об этом в своем телеграм-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник», – сообщил он.

Он уточнил, что в нескольких домах частного сектора было повреждено остекленение. Официальная информация будет утром, добавил Крючков.