Удары Украины по Крыму вернутся к Киеву бумерангом, при этом даже с более сильной отдачей. Об этом со ссылкой на советника главы Крыма по информполитике Олега Крючкова сообщает РИА Новости.

Ранее издание Politico рассказало, что США разрешили Киеву применять свое оружие для ударов по военным объектам в Крыму. Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что такие удары будут расцениваться как самооборона, так как цель находится «на суверенной украинской земле».

«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — подчеркнул он.

Крючков добавил, что, несмотря на такие заявления США, не стоит делать поспешных выводов. Вполне возможно, что «украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За эти месяцы союзникам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.