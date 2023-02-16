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Политика 16 февраля 2023 16:47

Советник главы Крыма назвал причину взрыва у Армянска

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Советник главы Республики Крым Олег Крючков объяснил происхождение взрыва в районе Армянска. 

«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов», – написал он в своем телеграм-канале.

Крючков также призвал жителей полуострова «доверять только официальным источникам информации».

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