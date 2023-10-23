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Советник главы ДНР заявил о многотысячных потерях ВСУ за последние недели
В течение двух-трех недель армия Украины понесла многотысячные потери. Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц. Это достаточно много», – отмечает он.
Ранее Гагин рассказывал, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно — на Артемовском и Донецком направлениях.
По информации Минобороны РФ, за минувшие сутки Украина потеряла на донецком направлении более 550 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля, а также гаубицу.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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