Советник Федуна отреагировал на назначение Абаскаля наставником «Спартака»

Итальянский советник владельца «Спартака» Леонида Федуна оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

Франко Камоцци считает, что 33-летний испанский тренер хорошо работал в «Асколи» и «Кьяссо».

«Конечно, не знаю, как Гильермо руководит командой в раздевалке при обсуждении тактики и построения игры, но на поле его команды смотрелись хорошо. Помню Абаскаля по работе в "Асколи" и "Кьяссо"», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Последним местом работы 33-летнего специалиста стал швейцарский «Базель», с которым Абаскаль занял второе место в местном чемпионате.

Ранее «Спартак» официально объявил об увольнении Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в таблице РПЛ и стал обладателем Кубка России.