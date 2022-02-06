Советник Байдена: Российские войска могут «вторгнуться» на Украину в любой момент

Советник американского Президента Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News сказал, что США вместе с союзниками готовятся к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины, включая сценарий наступления России на Киев, передает РИА Новости.

По американским оценкам, заявил Салливан, российские войска могут вторгнуться на территорию Украины «в любой день, через пару недель или вместо этого выбрать путь дипломатии». Наличие агрессивных планов в отношении соседней страны Россия отрицает.

«Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдет в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу», — пояснил Салливан.

По оценкам американских военных, сообщал ранее Fox News, российским войскам потребуется 72 часа, чтобы занять Киев. Салливан в интервью телеканалу ABC заявил, что Соединенные штаты должны быть готовы к вероятностным российским военным действиям как во время Олимпийских игр в Пекине, так и после них.

Советник заявил также, что США отправляют войска в Европу не участия в боевых действиях на территории Украины, а чтобы поддержать союзников по НАТО. Вашингтон готов обсуждать с Москвой взаимные ограничения на размещение наступательных ракет и дополнительные меры транспарентности, подчеркнул он.