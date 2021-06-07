Совет ветеранов Альметьевска провел вакцинацию пенсионеров от Covid-19

В Совете ветеранов (пенсионеров) Альметьевского муниципального района Татарстана от Covid-19 вакцинировались представители старшего поколения.

По информации главы пресс-службы Альметьевского района, перед прививкой пенсионеры заполнили опросник о состоянии здоровья, прошли процедуру термометрии и измерения артериального давления.

Медицинский осмотр также включил измерение процента насыщаемости легких кислородом — сатурацию.

Председатель Совета ветеранов Альметьевского района Василий Самойлов поделился, что часто наблюдает пожилых людей в магазинах, на рынке и других общественных местах. Чтобы не подвергать себя опасности заболеть, пенсионерам нужно сделать прививку от Covid-19.

Чтобы пожилым гражданам не пришлось идти в поликлинику и стоять в очередях, председатель Совета ветеранов организовал вакцинацию в здании их организации. Василий Самойлов призвал всех записаться на прививку. «Дома не сидится — надо привиться!» — сказал он.

Также желающим привиться необходимо заранее записаться в Альметьевскую Центральную районную больницу по номеру 8 (8552) 33-83-80, 22-78-46; поликлинику № 3 по номеру 32-33-74; в медсанчасть «Татнефть» по телефонам — 311-161, 311-155 (для прикрепленных жителей).

В торговом центре «Панорама» также могут вакцинироваться все желающие. В будние дни прививку поставить с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

«Вакцинация — надежный и безопасный способ защититься от серьезных заболеваний. Она позволит перенести инфекцию в легкой форме, избежать тяжелых форм заболеваний и осложнений», — отметили в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

Также в администрации уточнили, что на сегодняшний день в городе и районе привиты 34659 человек.