Совет татар Афганистана утвердил состав делегации на «Миллэт Жыены»

Фото: © «Татар-информ»

В Кабуле прошло очередное заседание Совета татар Афганистана. Его участники утвердили состав делегации, которая будет представлять организацию на предстоящем форуме «Миллэт Жыены» в Казани. Кроме того, глава совета Забихулло Надери Татар отчитался о проделанной работе.

Возглавит делегацию председатель наблюдательного Совета афганских татар, глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Руководство Татарстана проделало большую работу для развития отношении между Афганистаном и Россией. После официального признания Россией Исламского Эмирата Афганистан первой официальной делегацией стала правительственная делегация из Татарстана, которую возглавил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко», – заметил по итогам заседания Забихулло Надери Татар.

«Большую работу по сплочению наших народов проводит и руководство Российского делового центра в Афганистане. Все татары Афганистана очень ждут приезда в Кабул Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. И, конечно, поддерживают его кандидатуру на предстоящих выборах руководителя Республики Татарстан», – добавил глава Совета татар Афганистана.

Организуемый Всемирным конгрессом татар форум «Милләт җыены» соберет в Казани около тысячи делегатов из 68 регионов России и 27 стран мира.