Совет татар Афганистана предложил ученым Татарстана изучить артефакты Самангана

Фото: ИА " Татар - информ"

Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар предложил Академии наук Татарстана в рамках соглашения с Академией наук Афганистана, подписанного в марте 2021 года, приступить к изучению исторических объектов, находящихся на территории провинции Саманган. Там насчитывается более пяти памятников доисламского периода, когда основной религий страны еще был буддизм.

«В провинции Саманган, в которой проживает большое количество татар, находятся одни из самых впечатляющих и малоизученных исторических раритетов в мире. Среди них Тахтэ-Рустам („Трон Рустам“) — вырезанная в земле подземная ступа, названа в честь персидского правителя Рустама, легендарного героя персидской народной поэмы Фирдоуси „Шахнаме“, а также прилегающий к ней монастырский комплекс буддийских пещер. Периметр архитектурного памятника составляет 85 метров. Легенда гласит, что в этой ступе более десяти лет жил основатель зороастризма Заратустра», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Древний город Саманган располагался на берегу реки Хульм, в I веке нашей эры он был одним из центров буддизма. В те времена эти земли входили в состав исторического региона Бактрия. Буддийская религия сыграла большую роль в развитии Великого шелкового пути, часть которого проходила по этой территории.

«Горы Самангана скрывают в себе огромное историческое наследие. Здесь много древних памятников, большинство из которых мало изучены археологами. Например, 3500-летний уникальный „Трон Рустама“. До сих пор среди историков нет единого мнения, каким образом и для чего эта ступа была вырезана таким необычным способом. Ответ на него возможно получить, лишь тщательно изучив это место. Многие зарубежные археологи мечтают провести исследование этой местности. Я надеюсь, татарстанские археологи проявят интерес к исследованию, а мы можем помочь с организацией», — заметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.