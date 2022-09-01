Совет татар Афганистана планирует организовать показ в стране татарстанских фильмов

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В Афганистане после годичного перерыва начали открываться кинотеатры. Совет татар страны готов содействовать организации проката и фильмов из Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил глава совета Забихулло Надери Татар.

На сегодняшний день в список местного проката внесены порядка сорока фильмов, преимущественно выпущенные в странах исламского мира. Ленты разных жанров. Художественные и документальные. «Нам, конечно, хочется, чтобы в наших кинотеатрах показали и фильмы из Татарстана. Мы это можем организовать и с этим вопросом хотим обратиться для содействия в Министерство культуры Татарстана. Также хотим предложить организаторам казанского фестиваля Международного мусульманского кино не ограничиваться рамками Татарстана, а провести следующий фестиваль в Кабуле. Татары Афганистана очень ждут культурной поддержки от Татарстана», – рассказал Забихулло Надери Татар.

До прихода новой власти в Афганистане успехом пользовались турецкие и индийские ленты. На телевидении транслировали британское и американское кино. Новое правительство начало жестко регламентировать всю сферу массовых мероприятий и развлечений на предмет противоречия религиозным ценностям. Запретило показ зарубежного кино. Кинотеатры почти год стояли закрытыми.



«Два года назад на международном кинофестивале афганского кино “Ладжвард”, прошедшем в Кабуле, татарстанский фильм “Остазбике” был признан лучшим мусульманским фильмом. На фестивале были представлены 210 картин, 55 из которых члены жюри отобрали для дальнейшего участия. Жюри этого кинофестиваля, состоящее из знаменитых актеров, продюсеров мировой величины, с удивлением узнали о работах татарстанских кинематографистов и высоко оценили эти ленты. Но к сожалению, кинематографические контакты с Татарстаном на этом закончилось. Потом был годовой запрет на весь мировой кинематограф. Сейчас снова появилась возможность проката татарстанского кино в Афганистане. Мы можем в этом поспособствовать», – отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.