Совет татар Афганистана организовал образовательные курсы для детей в отдаленных районах

Фото: ИА " Татар - информ"

Совет татар Афганистана при содействии казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России организовал бесплатные образовательные курсы, для детей, проживающих в труднодоступных и отдаленных районах.

«В программу входит изучение Священного Корана, математики, дари, татарского языка и чистописание. Один из преподавателей Муджахед Мустаин Татар начал проводить курсы в провинции Балх», — сообщил «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

В Афганистане, кроме нехватки школ и отдаленности некоторых поселений от основных путей передвижения, есть еще и другая проблема — бедность. Стремясь заработать средства на пропитание, около четверти афганских детей в возрасте от 7 до 14 лет работают. Это нарушает системность образования детей, так как на учебу просто не остается времени. Особенно это касается сельской местности.

«Афганские татары являются самой молодой из признанных государством наций. Несмотря на их стремление к образованию, подавляющее большинство из них безграмотные, в силу жизненных обстоятельств. Особенно дети. Школы, как правило, расположены в уездах, до которых из этих поселений можно добраться лишь через перевалы. А зимой и эта дорога становиться непроходимой. Задача образовательных курсов в том, чтобы каждый ребенок получил хотя бы начальное образование. Получив его, он получит шанс пробиться в жизни», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.