Совет татар Афганистана готовит делегацию для участия в съезде Всемирного конгресса татар

Фото: ИА " Татар - информ"

Совет татар Афганистана проведет собрание старейшин, где будут выбраны делегаты для участия в съезде Всемирного конгресса татар, который пройдет в августе в Казани.

«Мы готовим делегацию из числа авторитетных людей для участия в съезде Всемирного конгресса татар. Депутаты будут выбраны на собрании старейшин Совета татар Афганистана. Заседание до последнего откладывалось, как и решение ехать на съезд Всемирного конгресса татар, так как надеялись на приезд в Афганистан верховного муфтия России Равиля Гайнутдина либо его представителей. Но они, к сожалению, не приехали. В связи с этим наша делегация планирует обсудить афганские темы, о которых община хотела бы поговорить с муфтием Гайнутдином, на предстоящем съезде Всемирного конгресса татар», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Собеседник агентства перечислил интересующие татарскую общину темы: религиозное обучение молодежи афганских татар в татарстанских исламских вузах и магистратуре Болгарской исламской академии, сотрудничество в области признания российских органов сертификации халяльной продукции и другие темы, которые будут способствовать развитию двухсторонних религиозных отношении.

«Ведь все мы, афганцы, хотим установления мира в Афганистане, а опыт Татарстана в организации мирной жизни различных наций и религий для нас чрезвычайно важен», — отметил Забихулло Надери Татар.

В свою очередь генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин заявил, что отмена приезда делегации Духовного управления мусульман РФ внесла коррективы и в работу представительства фонда в Кабуле.

«Вчера состоялась исламская международная конференция в МИДе Афганистана под руководством министра иностранных дел Амир Хана Муттаки. В конференции участвовали верховные муфтии 12 зарубежных стран. Представительство нашего фонда было вынуждено представлять российскую сторону, так как заявленный месяц назад приезд делегации Духовного управления мусульман РФ в Афганистан не состоялся. Конечно, делегацию ждали, и ее отсутствие нанесло определенный урон репутации России. Кроме того, пока только словами остается и обещанная благотворительная помощь Духовного управления мусульман РФ. Недавно в Афганистане произошли ужасные землетрясения и наводнения. Погибли тысячи мусульман. И афганцы надеялись, что помощь будет», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.