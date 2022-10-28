Совет отцов попросил Фарида Мухаметшина о создании семейного клуба в селе Усады

В селе Усады Лаишевского района Татарстана организовать семейный клуб, где дети и их родители смогут проводить досуг. Помочь в создании социальной инфраструктуры попросили представители местного Совета отцов Председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина.

«Это будет семейный клуб, куда смогут приходить дети со своими родителями и заниматься различными видами единоборств, силовой подготовкой, ОФП, фитнесом. В основном мы, конечно, думаем о патриотическом воспитании мальчиков. Этот клуб мы назвали “Здоровая семья”», – сообщил директор лицея «Здоровое поколение» Владимир Трошин.

Он добавил, что образовательное учреждение поддержало инициативу представителей Совета отцов, которые хотят создать условия для своих детей, чтобы занять их в вечернее время. «Не секрет, что есть проблема занятости детей, поскольку в селе Усады мало инфраструктуры. В этом плане совместно с Советом отцов осваиваем цокольные этажи нашего здания. Сделали большую работу – примерно на 90%. Мы запускаем где-то 1 тыс. кв. метров. Их волнует информационная безопасность детей. Одна школа здесь не вытянет, нужны еще социальные объекты», – пояснил педагог.

В Лаишевском районе сегодня прошел «День "Единой России"». Участие в акции принял руководитель парламента и секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин. Он ознакомился с работой нескольких объектов, в том числе многопрофильного лицея «Здоровое поколение», который был открыт в прошлом году.

Директор учреждения рассказал Председателю Госсовета, что сейчас в лицее обучается 807 учеников с первого по девятый классы, которые участвуют в проекте «Здоровое поколение». По проекту на всех этапах образования введена система мониторинга, анализа и коррекции состояния здоровья обучающихся. Для этого есть комплекс медицинского кабинета, класс ЛФК, разработаны и внедряются программы для ежедневной тренировки улучшения и сохранения зрения, коррекции осанки, введены курсы здорового образа жизни.

Мухаметшину также презентовали проект «Школа ГТО» с центром тестирования для учеников, их родителей и учителей. «Мы – единственные, кто в республике реализует такой проект, как центр тестирования ГТО. Это есть в детсадах, а в школах республики нет. Мы проводим семейный праздник ГТО, где первоклассники с родителями проходят испытания», – подчеркнул Трошин.

Затем Председатель Госсовета принял участие в заседании Совета отцов, которое прошло на площадке лицея. Его участники попросили Мухаметшина посодействовать в создании социальной инфраструктуры. В частности, населенному пункту нужны дом культуры, художественная и музыкальная школы. Представители Совета отцов также вышли с инициативой о создании автобусного кольцевого маршрута Столбище – Усады – ЖК «Южный парк» – Жиркомбинат.

«Инфраструктуры передвижения нет, особенно с ЖК “Южный парк” и со стороны СНТ. Кроме того, на мой взгляд, здесь в ускоренном порядке нужно построить еще одно образовательное учреждение. Я бы даже предложил, чтобы это был второй корпус лицея. Потому что у нас начальная школа превышает среднюю. А на следующий год будет еще больше учеников. И вот этот корпус в конечном счете сможет служить только как начальная школа», – заявил на заседании директор лицея.