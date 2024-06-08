Совет от успешного садовода – не бойтесь выращивать экзотику в средней полосе!

Ризида Мухаметзянова живет в деревне Шамонино под Уфой. Ее мама – уроженка Апастовского района Татарстана. Ризида ханум не просто искусный садовод, она ведет еще и активную творческую и общественную деятельность – пишет книги и песни, ездит на встречи с читателями в районах Татарстана, выступает на Сабантуях. Кроме того, она активный участник уфимской организации татарских женщин «Сахибжамал», а также татарского клуба «Райхан».

Почти как у Мичурина

Ризиду ханум можно назвать потомственным садоводом. Женщины в ее роду всегда с большим желанием занимались садом и огородом, причем были новаторами в этом деле, выращивая разнообразные, порой диковинные для своего региона виды и сорта овощей и фруктов.

– Я с детства любила наблюдать природу, видеть, как растут деревья, травы. А в школе любила уроки биологии и благодаря этому предмету уже серьезно заинтересовалась садоводством. Тем более мама у меня, как и ее мама – моя бабушка, всегда держали сад, очень хорошо разбирались в садоводстве. Думаю, способности перешли мне от них. Бабушка жила в Волгограде, она отправляла нам семена ягод и фруктов, которые в наших краях – Кигинском районе Башкортостана – никто не выращивал. Ее сад я, к сожалению, не видела, в те годы была еще маленькой. Что только не росло у нее в саду! Мама моя еще в советские времена выращивала не только огурцы, помидоры, но и арбузы, дыни. В те времена эти культуры у нас сажали очень немногие, – напоминает Ризида ханум.

По ее словам, где бы они с семьей ни жили, всегда разбивали сад и с удовольствием занимались садоводством, даже на небольших участках выращивая разнообразные овощи, фрукты, ягоды.

– В 1989 году моему мужу дали участок в Шамонино рядом с Уфой. Еще в те времена я выращивала в нашем саду арбузы и дыни, болгарский перец, два вида садовой клубники. А из плодовых деревьев у нас растут яблони, ирга, барбарис, боярышник, красная и черная рябина, сливы, радуют богатым урожаем четыре вида крыжовника, четыре вида черной смородины, красная и желтая малина, – рассказывает она.

«Момордику многие не любят»

Но что делает сад Ризиды Мухаметзяновой по-настоящему необычным, так это экзотические овощи и фрукты. У умелой хозяйки прекрасно растут и дают урожай даже тропические растения, родина которых – регионы Африки, Азии и даже Австралии.

– У меня в саду растут айва, дыня, арбуз, момордика, чуфа, фундук, грецкий орех, годжи, мелотрия, бамия, люффа (известная в народе как мочалка), банановые тыквы, лимонник, виноград, кизил, ежевика, – перечисляет Ризида ханум.

Бамия – это однолетний овощ, плоды которого по виду напоминают стручки перца, а по вкусу – баклажаны. Люффа – травянистая лиана семейства тыквенных родом из Африки, ее молодые плоды употребляют в пищу, а из волокон спелого плода изготавливают натуральную мочалку. Момордика – тоже экзотическая тыква, в зеленом виде ее едят как овощ, а потом внутри плода созревают сладкие семена.

– Цветы бамии очень полезны для здоровья желудка. Люффу я кладу в салаты, дает своеобразный вкус. Чуфа (тропический земляной орех) на вкус точно как кокос! Момордику многие не любят, не едят, потому что мякоть у спелого плода приобретает горечь. Я ее солю, как огурцы. А семена внутри плода очень сладкие. Эти растения тоже хорошо помогают от стресса, – рассказывает садовод.

Главное требование при выращивании этих растений – умеренный полив, говорит она.

– Много не поливайте! Будьте терпеливыми – даже если ваше дерево или куст не принесут плодов к положенному сроку, не спешите их выкапывать и выбрасывать. Например, орехи у нас начали плодоносить не через четыре-пять лет, а только на шестой год, – советует Ризида ханум.

«Не стремлюсь рано сажать и получать ранний урожай»

Из-за холодов, пришедших в наш регион в начале мая, Ризида ханум отложила посадку многих растений – надо дождаться тепла.

– Нет смысла класть семена в холодную землю. Как только потеплеет, за два-три дня они взойдут и начнут расти. Я не стремлюсь к тому, чтобы получить ранние всходы, не использую химические средства для ускорения роста и поливаю свой сад умеренно. Самое важное условие – когда сажаешь, должна быть позитивная энергия и самые добрые намерения, – рассказывает наша собеседница.

По ее словам, все надо делать интуитивно, следуя природному календарю.

– Каких-то конкретных сроков, когда и что сажать, у меня нет. Слава богу, что ни сажаю – все у меня прекрасно растет. Растения тоже чувствуют энергию человека. Даже там, где требуется рассада и люди еще в феврале начинают ее выращивать, я просто в апреле сажаю семена прямо в теплице. Экзотические растения тоже могут радовать урожаем. Единственное, артишоки у меня не пошли. Листья были просто загляденье, но они так и не зацвели. Как видите, не всегда все получается. Но я советую садоводам пробовать и не бояться ошибок – на них мы, как известно, учимся, – отмечает Ризида Мухаметзянова.

Рекорды с грядок и породистые куры

Ризида ханум вспоминает, как в урожайный год за 10 дней собрала с одного куста три больших ведра помидоров. «Сейчас садоводы советуют сильно не обрывать нижние побеги с куста помидора, а я всегда от них избавляюсь. Если говорить о рекордах – например, как-то у меня баклажаны выросли размером с кабачок. Я даже особо не ухаживала за ними. А ведь иногда так стараешься, чего только не делаешь – некоторые виды не растут, урожая нет», – говорит она.

В подкормке, обработке от вредителей Ризида ханум использует только натуральные средства. Куриный помет, например. В хозяйстве она держит породистых кур.

– Удобрения у нас свои, поэтому без особых усилий каждый год получаем хороший урожай. Землю удобряем навозом. Мы в хозяйстве держим кур пород джерсийский гигант, брама ситцевая, мастер грей и орпингтон. Могу посоветовать и другим завести эти породы. И мяса у них много, и яйценоскость хорошая. Яйца крупные, до 65-70 граммов, – рассказывает хозяйка.

Секреты хорошего урожая

Какое главное правило должны усвоить начинающие садоводы и в чем секрет богатого урожая?

– Никакого секрета нет, – отвечает на этот вопрос собеседница «Интертата». – Тем, кто только начинает заниматься садоводством, советую не бояться выращивать экзотические фрукты и овощи. Сажайте немного, каждую культуру по чуть-чуть. Отдавайте предпочтение растениям, которые полезны для здоровья. Например, разным сортам капусты – цветной, брокколи. Не забывайте, что капуста не любит солнце, и чтобы она не зацвела, своевременно заверните ее головку тканью, как обычно оборачивают головки подсолнуха. Капуста кольраби – исключительно вкусная и отлично подойдет для засолки!

Фото: ©

Участок Ризиды Мухаметзяновой расположен рядом с водоемом. Оказывается, у такого места есть и плюсы и минусы.

– Из-за близости воды на деревья могут нападать животные, обитающие у водоемов. У деревьев корни находятся высоко, поэтому растение может погибнуть. Если ваш сад расположен близко к воде, старайтесь сажать деревья как можно выше, дальше от водоема. А экзотические растения, овощи и фрукты вообще не советую сажать рядом с водой, – заключает она.

Еще несколько советов от Ризиды Мухаметзяновой:

Для замачивания семян я использую зеленку, марганцовку или спирт. Затем ставлю семена в холодное место, потому что для них полезно получить небольшой стресс.

Самое главное – дать растениям достаточно места. Не сажайте близко друг к другу. Я в одну лунку кладу всего одно семя. Если это рассада из теплицы, при высадке в грунт оставляю между ними 7-10 сантиметров, а между теми, которые остаются там же, делаю 30-40-сантиметровое расстояние.

Против вредителей использую нашатырный спирт, мыльную воду, золу, перекись водорода. Их добавляю в воду. Разные химикаты, которых сейчас полно на полках магазинов, я не советую применять.

Чтобы в теплице не размножались вредители-мотыльки, как можно чаще открывайте двери теплицы, проветривайте. Много не поливайте. Слишком много влаги там не нужно. Вообще особо сильно ухаживать за садом не требуется!

Поливайте ваши растения в утренние часы. Утром вся природа просыпается, и растения тоже.

А самое главное – любите свой сад, получайте удовольствие от работы в саду!

Юлай Низаев, intertat.tatar; перевод с татарского

Фотографии предоставлены Ризидой Мухаметзяновой