Чай с хазратом: «Совет номер один - забудьте слово «талак»

В каком случае союз мужчины и женщины недействителен по шариату? Есть ли в исламе алименты? Можно ли прочитать никах 80-летним? Как избежать развода? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Если посмотреть юридически по шариату, никах – это соглашение между двумя семьями»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если одно из условий никаха не соблюдено, он недействителен»

– Что такое никах?

– Если посмотреть юридически по шариату, никах – это соглашение между двумя семьями. Даже не между мужчиной и женщиной, а между двумя семьями, потому что дети – это результат семьи. Если посмотреть глубже, то проведение никаха – это обязанность родителей.

– В чем смысл этого обряда?

– Есть никах по шариату. Да, мы татары и у нас есть свои национальные традиции, которые будут отличаться от традиций мусульман Африки, Германии или Англии. У каждой нации есть свои национальные традиции. Но у никаха есть постулаты, которые остаются неизменными. Мы называем их условиями никаха. Если одно из условий никаха не соблюдено, он недействителен.

Бывает, что никах не подпадает под одно из условий, и родители просят: «Хазрат, прочитайте, никах же надо провести!» Вы можете дать много садака, мы сыграем с вами спектакль, но никах – это не спектакль. Его проводят не для того, чтобы показать что-то родственникам или общественности. Никах – это соглашение между родителями, выполняющее ряд условий, чтобы Всевышний принял этот союз, чтобы Всевышний дал этому союзу благодать. В этом союзе рождается новая ячейка общества, которая, вырастив своих детей, также будет заключать соглашение с другой семьей.

«Существует понятие «аурат» – места, которые должны быть закрыты. У девушек, кроме лица, кистей рук и ступней, все остальное должно быть прикрыто» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Минимальный махр – около 10 тысяч рублей. Максимального махра нет»

– Какие условия должны быть выполнены, чтобы никах состоялся?

– Самое первое условие – это вера. Следующее условие мы не называем условием, потому что оно выше условий, как адаб и ахляк (воспитание и нравственность, – прим. Т-и), – это согласие, благословение родителей. Третье условие – подарок (махр). Подарок – это обязательное условие, которое невеста ставит своему будущему мужу: ты должен преподнести мне такой дар.

В дореволюционной России это мог быть скот (например, 5 коров или 10 лошадей) или рубли. В то время махр был большим. Сейчас Духовное управление выставляет минимальный махр – около 10 тыс. рублей. Максимального махра нет. Современные невесты просят колечки, сережки, другие золотые украшения и этим остаются довольны.

Часто задают вопрос: «Если махра нет, то никах недействителен. Но что если мулла прочитал никах, а про махр забыл и никто про него не знал?» Если вы столкнулись с такой дилеммой, то как только жених узнал про махр, он должен сразу постараться отдать его невесте (уже своей жене). Никах будет действителен и от этого никак не испортится.

Если невеста просит белого коня, а жених отказывается его дарить, тогда никах читаться не будет, потому что не соблюдено одно из его условий. Махр обязателен.

– Можно ли девушке менять фамилию и брать фамилию мужа?

– Да, у современной молодежи возникает вопрос, можно ли менять фамилию. Они приводят хадис Пророка (мир ему): «Не надо менять свой род. Кто будет менять свой род, тот будет проклят». Но в нашей традиции девушка берет фамилию мужа. Мы знаем ее девичью фамилию, знаем ее фамилию по мужу – эта правильная традиция, и она ни в коем разе не противоречит [хадису].

Если девушка полностью откажется от своих родственников, сменит отчество, это будет неправильно, потому что так она изменит своему роду.

«Традиции могут быть разными в разных местах. Как говорит ваше старшее поколение, так и нужно делать» Фото: © «Татар-информ»

«Если чак-чака не будет, никах не испортится»

– Какими могут быть садака и хаер?

– Раздавать садака во время никаха или нет, зависит от того, как это принято в роду. В этом вопросе я всегда советую спросить у бабушки. Как она скажет, так и делайте. Есть, например, традиция, когда невеста дарит маме [свекрови] платок, а папе [свекру] тюбетейку. В других традициях мама [свекровь] надевает на невестку платок, тем самым показывая, что теперь та стала ее дочерью.

Эти традиции могут быть разными в разных местах. Мы можем зайти в один и тот же дом, в один и тот же подъезд, но в одной квартире маме дадут платок, в другой – мама даст платок. У нас огромная страна, разные традиции, но ни одна из них не противоречит [шариату]. Как говорит ваше старшее поколение, так и нужно делать.

Есть другие традиции, например гусь. Кто должен его принести: жених или невеста? Должен ли быть чак-чак? Все эти вещи традиционные и не являются условиями никаха. Если чак-чака не будет, никах не испортится.

– Насколько важен внешний вид?

– Кроме никаха, есть определенные условия в одежде. Существует понятие «аурат» – места, которые должны быть закрыты. Если вернуться к нашим прекрасным половинкам, кроме лица, кистей рук и ступней, все остальное у них должно быть прикрыто.

Когда создается образ невесты с открытой шеей, ушами и висят огромные сережки – это, конечно, неправильно. Тем самым женщина показывает те места, которые она показывать не должна.

У мужчин проще. Если вернуться к аурату – это от пупка до колен. Но есть определенный этикет. Национальные тюбетейка и платок – если они будут во время никаха, это красота. Мы прекрасно понимаем, что для нынешней молодежи, если нет видео, фото, селфи, то можно сказать, что ничего не было. Поэтому пусть делают красивые образы, не нарушая шариата, делают фотоальбомы (потому что это история и память), которые будут показывать внукам и правнукам. Но пусть это будет фотоальбом, который не стыдно показать.

«В советское время, когда религия считалась опиумом для народа, не всем нашим родителям, бабушкам и дедушкам был прочитан никах» Фото: © «Татар-информ»

«В исламе нет алиментов, но есть содержание»

– Как вы относитесь к тому, что после никаха пара не идет в ЗАГС?

– Мы с вами живем в светском государстве, где есть определенные гражданские права и обязанности. Мы – граждане Российской Федерации, и у нас могут возникнуть гражданские вопросы. Поэтому если мы отдали свою дочь замуж, прочитали никах, родились дети, но вдруг человек решил бросить семью (пусть Всевышний убережет от этого), то возникнет вопрос алиментов. В исламе нет понятия «алименты», но есть понятие «содержание». По шариату он обязан содержать семью. Если мужчина ест сухари, то и ребенок ест сухари, если мужчина одевается в бутике, то и ребенок одевается в бутике – полное содержание. Но это вопрос совести и веры, и его исполнение не регулируется светскими законами.

Когда есть ЗАГС, который актировал брак, государство вмешивается и защищает этот брак, дает определенные права и обязанности. Конечно, я считаю, что никах должен быть параллельно с регистрацией в ЗАГСе. Печать в паспорте не должна смущать невесту и жениха, она должна быть обязательно, чтобы были обязательства. Нынешняя молодежь настолько ветреная, мы видим большое количество разводов. Здесь ЗАГС может это как-то сдерживать.

– Никах в СССР не читали, получается, на советских мусульманских семьях есть грех?

– В советское время, когда религия считалась опиумом для народа, не всем нашим родителям, бабушкам и дедушкам был прочитан никах. Но есть современные фетвы, что бракосочетание в ЗАГСе, которое было исполнено в советское время и не нарушало условий шариата (вера, благословение родителей, махр), приравнивается к никаху.

Чтобы вы не переживали: «Мне 70 лет, у меня четверо детей, 15 внуков, но нам никах не читали. Все мои дети во грехе?» – нет, тот ЗАГС засчитывается как никах. Но сейчас, когда религия разрешена, чтение никаха обязательно.

«Развод разрешен, но не любим Всевышним» Фото: © «Татар-информ»

«Совет номер один – забудьте слово «талак»

– Никах читается только молодым?

– Если мы хотим обнять, поцеловать и жить вместе, никах является обязательным, какого бы возраста мы ни были. В нашей мечети была практика, когда никах был прочитан 80-летним «молодым».

– Можно ли «обновить никах» через несколько лет?

– У нас есть национальная (не общеисламская) традиция «обновлять никах». Независимо от того, сколько лет мы прожили, бывают сомнения: «Вдруг он мне изменяет?» Да, приходят уже не «молодые», которым мы заново читаем никах.

– Какой совет вы можете дать, чтобы избежать разводов?

– Наш любимейший пророк (мир ему) сказал, что из дозволенных вещей самое нелюбимое Всевышним – это развод. Он разрешен, но не любим Всевышним. Во-первых, почему право развода, право сказать «талак» Всевышний дал мужчине (милые дамы чуть-чуть обидятся)? Трижды «талак» – и семьи нет. Всевышний сотворил нас так, что у мужчины сперва разум, потом эмоции. У женщины сперва эмоции, потом разум.

Закройте свой рот на замок и забудьте слово «талак» навсегда. Даже когда хочется выкрикнуть это слово, знайте, что рядом с вами шайтан, который пытается разрушить вашу семью. Забудьте это слово – это совет номер один.

Был фильм, не помню его название, где муж злился на жену, выходил во двор и рубил дрова. Уважаемые мужчины, выходите во двор чистить снег, рубить дрова, бить грушу, но слово это забудьте навсегда.

***

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ