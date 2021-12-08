Совет муниципальных образований РТ предложил внедрить программу по ипотеке в селах

Реализовать программу по социальной ипотеке в сельской местности предложил советник председателя Совета муниципальных образований РТ Владимир Козонков. Об этом он заявил на седьмом заседании Молодежного парламента при Госсовете РТ.

«Если молодежь не будет оставаться в сельской местности, то перспективы у села не будет, поскольку население стареет. Что нужно молодежи, чтобы остаться на селе? Это жилье и достойная зарплата. В сельской местности практически не найти жилья, которое строится по ипотеке, тем более на таких же условиях, как в райцентрах», — сказал Козонков.

Он отметил, что раньше в республике действовала программа по строительству жилья для молодых семей, но она была «очень маленькой, неудобной и даже дорогой». «По крайней мере, на практике она не принесла большого значения на селе», — подчеркнул советник председателя Совета муниципальных образований.

Козонков добавил, что сейчас в республике работает программа по ипотеке. «Но дома по этой программе, как правило, строятся в райцентрах. Поэтому сельская молодежь заявляется на ипотеку, переезжая в районный центр, и трудоустраивается на том или ином предприятии, но уже не сельского хозяйства. По этой программе можно было бы больше построить жилья в сельской местности с такими же условиями оплаты», — заключил он.