Совет Госдумы подготовит «жесткое заявление» в ООН по ситуации на Запорожской АЭС

25 августа Совет Госдумы соберется на внеочередное совещание. Одной из его тем станет ситуация вокруг Запорожской АЭС, подвергающейся обстрелам со стороны Украины. Планируется, что на заседании депутаты подготовят «жесткое заявление» по этому вопросу, которое направят в международные парламентские организации и ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Думы, и в четверг 25 августа с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем, ориентировочно в 15 часов мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, которое мы адресуем в первую очередь Организации Объединенных Наций и всем международным парламентским организациям», — заявил он.

Миронов подчеркнул, что ситуация, сложившаяся на АЭС из-за действий Киева, недопустима. «Попытка целенаправленно стрелять в том числе по хранилищам радиоактивных отходов — это реальное преступление против человечества», — заявил политик.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, на территории, подконтрольной российским военным. В последнее время ВСУ нанесли по ней несколько ударов с применением беспилотников, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.