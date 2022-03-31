Совет ФИФА утвердил новые правила аренды футболистов

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новые правила аренды футболистов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Новые правила аренды:

- Максимальный срок – один год

- Минимальный срок — интервал между двумя трансферными окнами

- Субаренда запрещена

- Максимальное количество арендованных футболистов между двумя клубами – не более трех

Новые изменения вступят в силу с июля этого года.

Сообщается, что новые правила не коснутся игроков в возрасте 21 года и младше, а также воспитанников клубов.