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Спорт
31 марта 2022  11:17
Дамир Садриев

Совет ФИФА утвердил новые правила аренды футболистов

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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новые правила аренды футболистов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Новые правила аренды:

- Максимальный срок – один год
- Минимальный срок — интервал между двумя трансферными окнами
- Субаренда запрещена
- Максимальное количество арендованных футболистов между двумя клубами – не более трех

Новые изменения вступят в силу с июля этого года.

Сообщается, что новые правила не коснутся игроков в возрасте 21 года и младше, а также воспитанников клубов.

#ФИФА #футбол
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