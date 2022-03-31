Совет ФИФА утвердил новые правила аренды футболистов
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новые правила аренды футболистов. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Новые правила аренды:
- Максимальный срок – один год
- Минимальный срок — интервал между двумя трансферными окнами
- Субаренда запрещена
- Максимальное количество арендованных футболистов между двумя клубами – не более трех
Новые изменения вступят в силу с июля этого года.
Сообщается, что новые правила не коснутся игроков в возрасте 21 года и младше, а также воспитанников клубов.