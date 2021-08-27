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27 августа 2021  09:35

Совет Федерации РФ подключился к разработке нового порядка оплаты труда учителей

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Совет Федерации России направил представителей в рабочую группу, которая должна подготовить предложения для усовершенствования порядка начисления зарплаты педагогам. Об этом сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на встрече с жителями Санкт-Петербурга.

«Правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога. Совет Федерации тоже участвует в этой рабочей группе», - сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации уточнила, что размер средней зарплаты учителя в Санкт-Петербурге составляет порядка 65 тыс. рублей. Начинающие педагоги получают около 38 тыс. рублей.

Выступая ранее на заседании Госсовета РФ, Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усовершенствовать систему оплаты труда, но не стал вдаваться в детали, чтобы не пугать «некоторых коллег из правительства».

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