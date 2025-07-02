Совет Федерации одобрил закон о свободной установке RuStore на гаджеты

Совет Федерации одобрил закон, направленный на защиту цифрового суверенитета и поддержку российских IT-решений. Документ вводит запрет для разработчиков техники, включая такие компании, как Apple, на действия, препятствующие установке единого отечественного магазина приложений RuStore на устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, с 1 сентября 2025 года запрещается создавать условия, ограничивающие или исключающие возможность использования российских приложений и RuStore. Закон также уточняет правила распространения программного обеспечения, используемого на технически сложных устройствах, включая смартфоны и планшеты. Это позволит добиться от иностранных производителей, в частности Apple, открытого доступа к установке RuStore на свои гаджеты.

В числе нововведений – запрет на ограничение установки и обновления приложений из сторонних источников, блокировку работы устройств при использовании альтернативного софта, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты внутри приложений.

Как пояснил сенатор Артем Шейкин, с вступлением закона в силу производителям будет запрещено ограничивать использование RuStore, препятствовать его установке или создавать сложности с оплатой через него. Подобные действия будут расцениваться как недостаток товара, что даст юридические основания для его возврата, замены или ремонта.

Шейкин подчеркнул, что принятый документ закрепляет понятие цифрового суверенитета не только в риторике, но и в законодательстве. Он назвал это важной мерой по защите прав потребителей и развитию отечественной цифровой инфраструктуры.