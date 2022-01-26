Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Сегодня Совет Федерации на пленарном заседании одобриз закон о пожизненном сроке для педофилов, ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за подобные действия в отношении двух и более детей.

Закон предусматривает пожизненно лишать свободы педофилов-рецидивистов. Кроме того, он увеличивает возраст потерпевших: ранее законодательство предусматривало пожизненный срок за насилие в отношении детей и подростков до 14 лет, теперь подобное наказание можно получить и за подобное преступление в отношении подростков до 18 лет.