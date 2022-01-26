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Происшествия
26 января 2022  11:24
Павел Климчак

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

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Сегодня Совет Федерации на пленарном заседании одобриз закон о пожизненном сроке для педофилов, ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за подобные действия в отношении двух и более детей.

Закон предусматривает пожизненно лишать свободы педофилов-рецидивистов. Кроме того, он увеличивает возраст потерпевших: ранее законодательство предусматривало пожизненный срок за насилие в отношении детей и подростков до 14 лет, теперь подобное наказание можно получить и за подобное преступление в отношении подростков до 18 лет.

#закон #педофил #пожизненный срок
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