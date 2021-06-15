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15 июня 2021  04:09

Совет ЕС разрешил привитым от Covid-19 свободно совершать поездки в пределах Евросоюза

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Совет Евросоюза разрешил привитым от коронавируса свободно совершать поездки в пределах стран ЕС, сообщает РИА Новости. 

«Сегодня Совет одобрил рекомендацию, вносящую поправки в рекомендацию о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию Covid-19», — говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Система сертификатов вакцинации будет поэтапно запущена с начала июня. Ожидается, что полностью она заработает с 1 июля – в это время в большинстве стран начнется сезон отпусков.

В сертификатах будет отмечено, привился ли человек от Covid-19, когда проводилась вакцинация и каким препаратом, болел ли обладатель документа коронавирусом и т. д. Действие пропусков будет ограничено по времени, однако пока точных временных рамок не называют.

#Коронавирус #Вакцинация
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