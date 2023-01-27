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Политика
27 января 2023  14:53

Совет ЕС на полгода продлил санкции против России

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Совет Евросоюза еще на 6 месяцев продлил санкции против России, введенные из-за событий на Украине. Об этом передает ТАСС.

#антироссийские санкции
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