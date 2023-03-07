Совет директоров «Таттелекома» рекомендовал направить на дивиденды более 1 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Таттелеком» принял решение провести годовое общее собрание акционеров компании 7 апреля 2023 года в заочной форме. Один из вопросов собрания будет посвящен распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» за 2022 год, которая составила 1 513,9 млн рублей. Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 70 % ее объема – 1 059 916 199,94 руб. (0,05085 руб. на одну акцию) – это рекордные значения за всю историю компании. Напомним, что в прошлом году на дивиденды было направлено 893 164 388,74 руб. (0,04285 руб. на одну акцию).

Годовому общему собранию акционеров предложено установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, – 18 апреля 2023 года. Также в повестку годового общего собрания акционеров включены вопросы утверждения годового отчета и бухгалтерской отчетности, избрания Совета директоров и ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации, внесения изменений в Устав компании и положение о Совете директоров. Решения по результатам заседания Совета директоров отражены в опубликованном 7 марта сообщении ПАО «Таттелеком».

Согласно аналитике, за последние годы отмечается положительная динамика инвестиционной привлекательности акций ПАО «Таттелеком». Так, за последние 5 лет был зафиксирован рост количества зарегистрированных лиц в реестре акционеров ПАО «Таттелеком» более чем в 7 раз. Расширяется и география акционеров: по данным на 31.12.2022 ценными бумагами компании владели жители большинства регионов Российской Федерации. Реклама. ПАО «Таттелеком».