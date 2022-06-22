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Экономика
22 июня 2022  16:33

Совет директоров «Татнефти» утвердил бюджет на июль

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Совет директоров «Татнефти» утвердил бюджет на июль
Фото: © пресс-служба Президента РТ

В среду, 22 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Совет утвердил бюджет компании на июль 2022 года.

Также совет директоров оценил работу по диверсификации бизнеса группы, включая проекты в сфере возобновляемой энергии.

Обсуждалось создание многофункционального нефтесервисного блока. Это позволит «Татнефти» реализовать свои возможности в бурении, освоении скважин, проведении геолого-технологических, проектно-инжиниринговых и других работ в области нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений.

Речь зашла и о расширении нетопливного бизнеса. Его долю в структуре операционной прибыли к 2030 году планируется довести до 20%. Основные инвестиции в данном сегменте направлены в нефтехимию.

Члены совета также заслушали информацию об итогах исполнения бюджета за 5 месяцев 2022 года, ознакомились с докладом о ходе работ в области охраны труда, безопасности и экологии; утвердили Политику ПАО «Татнефть» в области противодействия коррупции, Политику в области кибербезопасности и киберустойчивости, а также рассмотрели ряд других вопросов производственно-хозяйственной деятельности.

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