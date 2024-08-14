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Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 6 месяцев 2024-го
Совет директоров ПАО «Татнефть» им. Шашина рекомендовал выплатить дивиденды за первую половину 2024 года в размере 38 руб. 20 копеек на привилегированную и обыкновенную акции. Об этом говорится на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».
«Рассмотрев итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 6 месяцев 2024 года, совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров установить общий размер дивиденда <...> на одну привилегированную акцию в размере 38 рублей 20 копеек, на одну обыкновенную акцию в размере 38 рублей 20 копеек», – сказано в сообщении.
Внеочередное общее собрание акционеров планируется провести 19 сентября, в случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 26 сентября.
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