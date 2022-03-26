Совет директоров ПАО «Татнефть» рассмотрел итоги бизнес-направления «Разведка и Добыча»

В Казани на очередном заседании Совета директоров ПАО «Татнефть» участники ознакомились с итогами деятельности бизнес-направления «Разведка и Добыча» в 2021 году, об этом сообщает Пресс-служба ПАО «Татнефть».

Согласно утвержденному бизнес-плану в соответствии с параметрами сделки ОПЕК+ добыто 27,8 млн т нефти, это на 7 процентов выше уровня 2020 года.

Нефтедобычу увеличили за счет запуска скважин, которые временно не эксплуатировались из-за с ограничений добычи ОПЕК+, и наращивания объемов геолого-технических мероприятий во втором полугодии прошлого года. В эксплуатацию ввели пробуренный в 2020 году, но не освоенный фонд скважин.

Совет директоров ознакомился с концепцией развития Группы «Татнефть» в условиях новых вызовов. Основная задача Компании — это максимизация совокупного акционерного дохода, благосостояния инвесторов при соблюдении интересов всех стейкхолдеров, а также учет целей устойчивого развития.

Одна из ключевых точек роста — нефтегазохимический комплекс, в рамках которого реализуются проекты, ориентированные на внутренний рынок, импортозамещение и извлечение максимальной синергии с комплексом «ТАНЕКО». К 2030 году выпуск химической продукции на предприятиях Группы «Татнефть» должен превысить 1,6 млн тонн в год.

Дополнительный потенциал роста Компания видит в бизнес-направлениях, которые также ориентированы на внутренний рынок. Это шинный бизнес, композиционные материалы, энергетика, в т.ч. возобновляемая. Новый импульс традиционным бизнесам придадут инновационные решения в рамках биотехнологического направления. Они позволят сформировать уникальные предложения, учитывая «зеленую повестку». Среди долгосрочных задач Компании — к 2030 году повысить устойчивость бизнеса с увеличением доли нетопливных бизнесов в операционной прибыли до 20%.