Совет директоров Банка ЗЕНИТ утвердил новый состав правления

Согласно решению Совета директоров, с 28 мая 2021 года правление Банка ЗЕНИТ избрано в следующем составе: председатель правления Александр Тищенко, первый заместитель председателя правления Алексей Хорохордин, заместители председателя правления Наталья Тутова и Сергей Кулаковкин. Из состава правления банка в связи с расторжением трудового договора вышли первый заместитель председателя Правления банка Константин Рыбаков и зампреды Галина Лобова и Дмитрий Юрин.

«Константин, Галина и Дмитрий присоединились к команде топ-менеджмента банковской группы в 2017 году, в крайне сложный период ее жизни. За четыре года была полностью трансформирована бизнес-модель и повышена эффективность деятельности уже единого банка, — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко. — Изменения в руководящем составе не повлияют на управленческие процессы и реализацию целей Стратегии-2023. Банк делает ставку на развитие внутренних компетенций и карьерных лифтов. Команда финансового департамента поддержит новое развитие под руководством Александра Зырянова. Курировать розничный блок станет заместитель председателя правления Банка Наталья Тутова, которая присоединилась к команде банка в феврале 2019 года в качестве Chief Risk Officer».

Наталья Тутова имеет уникальный опыт работы в крупнейших российских и международных банках, глубоко погружена в бизнес-процессы банка. Под ее руководством банк усовершенствовал управление рисками по всем ключевым направлениям деятельности.

«Сегодня рынок требует порой нестандартных решений и оперативных действий. Уверен, что комбинация личных и профессиональных качеств Натальи поможет банку совершить качественный рывок в розничном бизнесе и укрепить позиции в регионах присутствия», — подчеркнул Александр Тищенко.

Константин Рыбаков в разное время курировал IT, HR, маркетинговую службу, финансовый, операционный и административно-хозяйственный блоки. За период работы в Банке ЗЕНИТ под руководством Константина Рыбакова была успешно реализована интеграция пяти банков группы, были запущены новые проекты цифровой трансформации и развития IT-системы банка.

С момента прихода Дмитрия Юрина в группу был объединен и полностью перезапущен розничный бизнес, выстроена единая продуктовая линейка, трансформирована и переформатирована региональная сеть. Под его руководством банк перешел от крупных офисов к мини-формату. Были запущены такие проекты, как «Карта рассрочки», «Наличные с покупкой» на кассах АЗС «Татнефть», программа лояльности «Клуб чемпионов» с более 1 млн участников, подключение к СБП. В период интеграционных процессов Дмитрий Юрин отвечал за развитие клиентского сервиса и разработку сбалансированной линейки продуктов для клиентов объединенного банка. Была выстроена работа с ключевым акционером.

Галина Лобова полностью выстроила в едином банке финансовую функцию. Были централизованы финансовые службы банков, оптимизированы процессы управления финансами, бухгалтерией и казначейством. Под ее руководством были реализованы проекты по внедрению эффективных механизмов управления финансами: создано аналитическое хранилище данных и система интерактивных дашбордов, выстроена система управленческого учета, внедрена система планирования и контроля затрат, алгоритмы эффективного распределения и контроля капитала. В период пандемии Галина Лобова реализовывала антикризисную программу, по результатам которой банк вышел на положительный финансовый результат в первом квартале 2021 года.