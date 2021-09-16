Совет директоров АО «Татспиртпром» по итогам I полугодия 2021 года

Сегодня в Доме Правительства прошло заседание Совета директоров АО «Татспиртпром» под председательством Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Совета директоров АО «Татспиртпром» Алексея Песошина.

Главная повестка заседания – результаты деятельности компании за первое полугодие 2021 года.



Как сказано в докладе компании, представленном генеральным директором Русланом Максудовым и заместителем генерального директора по экономике и финансам Андреем Феоктистовым, за отчетный период произведено 10,2 млн декалитров алкогольной продукции. Реализация ликероводочной продукции увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, пивоваренной – на 40%.



Выручка компании от реализации готовой продукции в сравнении с первым полугодием 2020 года выросла на 23%, прибыль от продаж на 35%. Это позволило компании продолжить снижение уровня зависимости от долговых обязательств. Так, показатель Чистый долг/EBITDA улучшился в 2 раза и составил на 30 июня 2021 г. 2,19, что почти в 2 раза лучше, чем за шесть месяцев 2020 года.



Экспорт ликероводочной продукции «Татспиртпром» за полугодие увеличил на 23% в сравнении с прошлым аналогичным периодом. Уплаченный акциз во все уровни бюджета в первом полугодии 2021 г. составил 10 419 млн. руб., что на 1 670 млн. руб. больше, чем в первом полугодии 2020 года.



