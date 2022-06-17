Совет аксакалов просит присвоить Соборной мечети имя Улу-Мухаммед хана

Совет аксакалов Татарстана обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой присвоить Соборной мечети Казани имя хана Улу-Мухаммеда. В письме сообщается, что планируется начать сбор подписей под этим обращением.

После того, как в апреле 2022 года было определено место строительства новой Соборной мечети Казани и стали составляться эскизные проекты, начала решаться судьба названия мечети. В обществе по этому вопросу высказывались разные мнения. Самыми популярными оказались названия «Ханская» и «Марьям».

Совет аксакалов считает наиболее подходящим вариантом присвоение мечети имени хана Улу-Мухаммеда. В своем обращении к Президенту РТ руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Ильнур Миргалеев поддержал это название, отметив, что оно одновременно указывает на имени пророка Мухаммеда и великого хана Мухаммеда. Также сообщается, что муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин отдает предпочтение именно этому званию.

Председатель Совета аксакалов Рауф Ибрагимов объяснил необходимость выбора именно этого имени несколькими факторам. Улу-Мухаммед занимает очень важное место в истории татарского народа, является одним из самых выдающихся его лидеров, он был первым ханом Казанского ханства и последним ханом Золотой Орды. Кроме того, по мнению Рауфа Ибрагимова, это имя будет достаточно символичным.

«Это название указывает и на имя пророка Мухаммеда. Именно в честь пророка Мухаммеда был назван великий татарский хан. Мухаммед-хан же в своей политической деятельности руководствовался хадисами и завещаниями пророка Мухаммеда», — утверждается в письме.

Совет аксакалов Татарстана считает священным долгом присвоить казанской Соборной мечети имя Улу-Мухаммед хана. «Значительный вклад <…> хана в развитие Казани как крупного мусульманского города и центра татарской государственности заслуживает благодарности <…> наследников. Самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы выразить нашу благодарность, — это присвоить Соборной мечети имя Улу-Мухаммед хана», — говорится в тексте обращения.

Видный средневековый государственный деятель Улу-Мухаммед хан (1405–1445) выделяется среди других золотоордынских и казанских ханов. Он является основателем Казанского ханства, его также считают основоположником Касимовского ханства.