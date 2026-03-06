news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 6 марта 2026 14:11

«Совесть чиста». Дзепка высказалась после победы в финале Гран-при с двумя четверными

Читайте нас в
Телеграм
«Совесть чиста». Дзепка высказалась после победы в финале Гран-при с двумя четверными
Фото: fsrussia.ru

Московская фигуристка София Дзепка, одержавшая победу в финале юниорского Гран-при России с двумя чисто исполненными четверными прыжками, поделилась эмоциями от выступления. Для спортсменки этот успех стал важным шагом в восстановлении после неудачного предыдущего старта.

«Я очень рада, что прокатала чисто программы, это была главная цель на старт. Немножко реабилитировалась после прошлого старта, совесть чиста», — цитирует Дзепку «Чемпионат».

Фигуристка подчеркнула, что работа на тренировках должна приносить результат в соревновательных условиях. По ее словам, этот турнир был важен, чтобы подтвердить готовность чисто исполнять сложные элементы.

Отвечая на вопрос о снятии с соревнований основной конкурентки Елены Костылевой, Дзепка отметила, что выходила на лед с мыслями о собственном результате, а не о соперницах. «Все мы люди, у всех есть травмы, тоже иногда снимаюсь со стартов. Без этого трудно вести карьеру с четверными прыжками», — добавила победительница.

На вопрос о том, является ли показанный контент максимально возможным, фигуристка ответила уклончиво, отметив, что пока сложно дать однозначный ответ.

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

6 марта 2026
«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

5 марта 2026
Новости партнеров