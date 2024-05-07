Совершил 510 вылетов: Олег Коробченко рассказал о дяде – Герое Советского союза

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко присоединился к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Мой дядя Геннадий Дмитриевич Цоколаев – Герой Советского Союза, легендарный человек! С июня 1941 года принимал участие в боевых действиях в составе 13-го истребительного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Позже был командиром 4-го гвардейского истребительного авиационного полка 61-й авиационной бригады ВВС Балтийского флота», – поделился собеседник информагентства.

Только в апреле 1942 года Геннадий Цоколаев совершил 62 разведывательных вылета, 57 штурмов противника, сбил 6 самолетов лично и 11 — в составе группы. За такие боевые успехи он был удостоен звания Героя Советского Союза. Летом 1943 года мужчина был тяжело ранен, а после лечения – отстранен от летной работы. В последующие военные годы Геннадий Дмитриевич служил в штабах авиационных частей.

Всего же за годы войны дядя Олега Коробченко совершил 510 боевых вылетов, сбил лично 8 самолетов и 14 – в группе, потопил 8 катеров противника. В 1944 году он окончил Высшие офицерские курсы при Военно-морской академии. С 1958 года вышел в запас.



Дедушка супруги министра промышленности и торговли Лилии – Галимзян Аминович Тухватуллин – воевал в звании старшего сержанта, был помощником командира взвода. На фронте он дважды получил ранения. Защищал Сталинград с первых дней. Победу встретил в Праге и с наградами вернулся домой.



«Мы гордимся подвигами наших предков и свято чтим память о них! Каждый год наша большая семья посещает парад и другие праздничные мероприятия, возлагает цветы к Вечному огню. Никто не забыт, ничто не забыто!» – заключил Олег Коробченко.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Фото предоставлены главой Минпромторга РТ Олегом Коробченко