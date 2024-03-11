Совершеннолетних детей могут отнести к получателям выплаты при гибели участника СВО

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении числа возможных получателей выплаты в случае гибели участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

К числу получателей, согласно перечню, в некоторых случаях могут быть отнесены совершеннолетние дети.

«<...> рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты», — отмечается в тексте.