Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Совершеннолетних детей могут отнести к получателям выплаты при гибели участника СВО
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении числа возможных получателей выплаты в случае гибели участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
К числу получателей, согласно перечню, в некоторых случаях могут быть отнесены совершеннолетние дети.
«<...> рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты», — отмечается в тексте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»