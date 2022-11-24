Совершенно секретная сделка: как в «Татнефти» появился самый мощный компьютер в мире

Мало кто знает, что внедрение IT-технологий в нефтяную промышленность России началось благодаря «Татнефти». Причем случилось это задолго до цифровой революции. О том, как нефтяники Татарстана стали первопроходцами в сфере информационных технологий, вспоминает еженедельник «Нефтяные вести».

Сложная задача Шашина

В 1971 году в Москве случилось значимое событие не только для нефтяной промышленности СССР, но и всего мира. В столице страны состоялся VIII Мировой нефтяной конгресс (World Petroleum Congress). Встреча нефтяников со всей планеты обозначила новые направления деятельности отрасли как минимум на следующие 10 лет. Руководство партии связывало с форумом огромные надежды. В конце 60-х годов в Западной Сибири нашли Самотлорское месторождение нефти, Ромашкинский супергигант продолжал наращивать добычу. Так что СССР стремился максимально увеличить экспорт нефти за рубеж в обмен на твердую валюту.

Показать советскую нефтяную промышленность во всей красе и заинтересовать иностранных инвесторов предстояло выходцу из «Татнефти», второму «генералу» компании — В. Д. Шашину. Валентин Дмитриевич тогда работал уже министром нефтяной промышленности страны. Нужно сказать, что все получилось как нельзя лучше. В Москву приехали 5 тысяч делегатов из 57 стран. Добавим, что многие специалисты остались больше чем на неделю, поехав после завершения форума непосредственно на месторождения: в Баку, Сибирь и Татарстан.

Судьбоносный доклад

Таким образом, в СССР собрался весь свет нефтяной науки и смежных дисциплин. Многие доклады были совершенно новые и представлены общественности именно во время конгресса. Как, например, доклад ученого С. Ф. Берка из правительства Канады. Он представил работу «Системы обработки геологических данных, основанных на применении вычислительных машин». И хотя господин Берк не оставил после себя большого научного наследия, одна из его немногих работ стала прямой причиной развития IT-технологий в «Татнефти» и вообще в СССР. Его доклад вызвал бурные обсуждения в среде партийных лидеров и верхушки советских нефтяников.

Итогом дискуссий стало решение о покупке в США самого мощного компьютера того времени — Burroughs В6700. Компания «Барроуз» имела в разработке несколько линеек ЭВМ, в том числе так называемую Burroughs large systems.

Для обналичивания чеков и не только

К машине можно было подключить 40 линий передачи данных и 20 каналов ввода-вывода, таких как карты, ленты и диски, пишет газета «Нефтяные вести». Чтобы повысить надежность и доступность системы, «Барроуз» воплотили в ЭВМ что-то вроде нынешнего «общего диска».

Он состоял из обменника, позволяющего установить одинаковые физические диски на несколько процессоров одновременно, и блока блокировки записи (еще одно общее периферийное устройство), который ОС использовала для поддержания блокировки записи на дисковых каталогах и пользовательских файлах. Таким образом, с помощью этой ЭВМ можно было иметь одну машину, которая бы обращалась к периферийным с одной и той же базой данных. В Америке так, к примеру, проводили check clearing — перемещение денежных средств из банка, на который выписан чек, в другой банк, в котором он был депонирован.

«Нью-Йорк таймс» сообщает

Сделка по покупке была секретной, в СССР не освещалась вообще, а на Западе от знакового события появились лишь крохи информации. Например, The New York Times 2 ноября 1972 года дала новость со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс» о том, что американцы через финских посредников продали «Барроуз» советским нефтяникам за $2,3 млн (17-18 млн долларов по современным меркам). Правда, в заметке указана модель В4700, хотя по другим источникам СССР все же получил более старшую модель — В6700.

В Москве суперкомпьютер установили в ГИВЦ — Главном вычислительном центре. К нему были подключены машины, находящиеся во всех 23 нефтедобывающих объединениях Союза. Под № 1 была «Татнефть».

Прообраз интернета в 1974 году

В 1974 году в «Татнефти» начали опытные передачи данных через «Барроуз». Информация стекалась сразу в Министерство нефтяной промышленности, готовились ежедневные отчеты для ЦК партии. Собиралась вся информация: по добыче нефти и закачке воды, ПРС, КРС и т.д. Данные обрабатывались и набивались на восьмидорожковую перфоленту. Через компьютер можно было разговаривать со всеми 23 городами. Сейчас эту связь можно назвать прообразом интернета и ВКС, в свободное от передачи сводок время можно было поговорить с кем угодно: обмениваться опытом, решать проблемы. Работали на ЭВМ «Барроуз» Юрий Белоусов — главный инженер, Борис Сазонов — программист и бессменный оператор ЭВМ Наталья Абрамова.

Это был очень полезный опыт: обслуживание и изучение архитектуры одного из самых мощных суперкомпьютеров того времени дали огромный опыт для конструкторов наших ЭВМ.

Американские машины постепенно были вытеснены большими ЭВМ семейства «ЕС ЭВМ» — первыми советскими суперкомпьютерами. Говоря современным языком, удалось провести процедуру импортозамещения и выйти на абсолютно новые рубежи.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Татнефть»