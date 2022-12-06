Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине

6 декабря пройдет заседание Совбеза ООН по Украине, на котором обсудят гуманитарные вопросы и защиту детей. Об этом первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.

«Естественно, будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре – эта тема их сейчас очень волнует. Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», – сказал он в публикации.

Полянский отметил, что Россия никогда не уходит от разговора по украинскому кризису и поднимает те его «аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт».