Совбез ООН потребовал от Ирана остановить обстрелы арабских стран, Россия воздержалась
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Ирана прекратить атаки на арабские страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Документ поддержали 13 стран – постоянных и непостоянных членов Совбеза. Два постоянных члена Совета Безопасности, РФ и КНР, предпочли воздержаться.
Резолюция осуждает удары Ирана по объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии, а также требует от исламской республики их немедленного прекращения.
Соединенные Штаты и Израиль, ведущие военную кампанию против ИРИ, в документе не упоминаются. Резолюция не содержит каких-либо призывов в их адрес.
Позднее Совбез должен проголосовать по российскому проекту резолюции, содержащему призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке без привязки к каким-либо государствам.
Военная кампания Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. С тех пор сообщалось о попытках (в том числе удачных) исламской республики обстрелять ракетами и беспилотниками территорию 12 стран: Азербайджана, Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирака, Катара, Кипра (британских баз на территории острова), Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.
Израиль также проводит операцию против союзного ИРИ радикального шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, та отвечает обстрелами. Пытаются обстреливать американские объекты и некоторые (не все) иракские шиитские милиции, связанные с Ираном.